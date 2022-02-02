Жители Мурино сидят без света

Жители Мурино сидят без света
В Мурино в некоторых домах выключили свет. Фото: pixabay

Вечер среды для жителей города Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области стал поистине томным. В некоторых домах выключили электричество.

2 февраля, обитатели Мурино сидят без света. Электричество пропало в домах на Оборонной улице. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Неясно, по какой причине были обесточены десятки домов. Однако с наступлением вечера жителям города приходится сидеть в абсолютной темноте и ждать, когда же электричество появится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сумма штрафов за бездоговорное и безучетное электропотребление в Петербурге и Ленобласти в минувшем году достигла 263 миллионов рублей. С января по ноябрь 2021 года энергетики пресекли около трех тысяч случаев хищения электроэнергии.

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