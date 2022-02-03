Пентагон: США не причастны к публикации ответа по предложениям России

В Пентагоне заявили, что США со своей стороны не публиковали ответ. Фото: pixabay

В Пентагоне заявили, что США со своей стороны не публиковали ответ. Фото: pixabay

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не причастны к публикации в СМИ своего ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

«США со своей стороны не публиковали ответ», — заявил Кирби в ходе брифинга. По его словам, обнародованный документ лишь «подтверждает всему миру то, что США всегда заявляли и ранее. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Пентагона указал на отсутствие различий в том, что Штаты заявляют публично, и о чем говорят в ходе частных дискуссий. Он отметил, что НАТО и ее партнеры готовы к конструктивным и серьезным обсуждениям. По словам Кирби, американский ответ проясняет, что возможность поиска дипломатического решения ситуации вокруг Украины существует.

В среду El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документе говорится, что США и НАТО не готовы отказаться от расширения альянса, но при этом не хотят конфликта с Москвой и готовы обсудить некоторые идеи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков отреагировал на публикации об ответе США и НАТО.