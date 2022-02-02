«Не наше дело»: Песков отреагировал на публикации об ответе США и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованные в СМИ ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

«Это вам нужно обращаться в газету или к испанскому руководству, по крайней мере, не к нам. Мы, конечно, видели публикацию», — подчеркнул Песков.

На вопрос журналистов о том, откуда испанская газета El Pais могла получить ответы Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности, он заявил, что гадание на кофейной гуще — не дело Кремля. Он оставил вопрос без комментария, поскольку «здесь нечего комментировать».

В среду El Pais опубликовала ответ США и НАТО на российские предложения. В документе говорится, что США и НАТО не готовы отказаться от расширения альянса, но при этом не хотят конфликта с Москвой и готовы обсудить некоторые идеи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков опроверг передачу Россией ответа США по гарантиям безопасности.