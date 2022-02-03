ВТБ не исключил рост ставок по кредитам, если ЦБ повысит ключевую ставку

ВТБ не исключил возможное повышение ставок по кредитам и ипотеке, если Центробанк увеличит ключевую ставку на заседании 11 февраля.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что на данный момент повышать ставки не планируется. Но если Банк России 11 февраля вновь поднимет ключевую ставку, то возможность нового повышения ставок по кредитам не исключается. Печатников призвал дождаться решения регулятора.

В декабре Центробанк повысил ключевую ставку седьмой раз подряд — до 8,5% годовых. Это максимум с осени 2017 года. При этом ЦБ допустил, что ключевая ставка продолжит повышаться на ближайших заседаниях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.