Экономист: россиян ждет «девальвация и бедность» в 2022 году

Экономист Петр Заборцев предупредил российских граждан о «девальвации и бедности», которые ожидаются в 2022 году.

Экономические прогнозы для россиян на 2022 год не слишком позитивные. По мнению Заборцева, в лучшем случае российская экономика столкнется со стагнацией. Об этом пишет Deita.ru.

Эксперт отметил, что в 2022 году в стране ожидается новое увеличение ключевой ставки, а также определенные ограничения, воздействующие на спрос. Увеличение цен и снижение спроса могут привести к спаду производства и доходов.

Согласно ожиданиям экономиста, в связи с этим Банк России проведет девальвацию рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВТБ не исключил рост ставок по кредитам, если ЦБ повысит ключевую ставку.