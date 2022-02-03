Экономист: россиян ждет «девальвация и бедность» в 2022 году

Экономист: россиян ждет &#171;девальвация и бедность&#187; в 2022 году
Согласно ожиданиям экономиста, Банк России проведет девальвацию рубля. Фото: Pixabay

Экономист Петр Заборцев предупредил российских граждан о «девальвации и бедности», которые ожидаются в 2022 году.

Экономические прогнозы для россиян на 2022 год не слишком позитивные. По мнению Заборцева, в лучшем случае российская экономика столкнется со стагнацией. Об этом пишет Deita.ru.

Эксперт отметил, что в 2022 году в стране ожидается новое увеличение ключевой ставки, а также определенные ограничения, воздействующие на спрос. Увеличение цен и снижение спроса могут привести к спаду производства и доходов.

Согласно ожиданиям экономиста, в связи с этим Банк России проведет девальвацию рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВТБ не исключил рост ставок по кредитам, если ЦБ повысит ключевую ставку.

девальвация ключевая ставка центробанк экономика


 

Новости партнеров
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экономист: россиян ждет «девальвация и бедность» в 2022 году
«Индекс бигмака»: рубль признан самой недооцененной валютой
В Петербурге коронавирус подхватили еще 21 234 человека
По делу о крупной взятке задержан еще один сотрудник Северо-Западной таможни
В России за сутки госпитализировали 17,7 тысяч человек с COVID
Петербуржец лишился 1,6 млн рублей с валютного счета из-за долга по алиментам
6 500 рублей доплатят за 13 лет трудового стажа в 2022 году
В Петербурге в суд передали дело банды молодых наркоторговцев