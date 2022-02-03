Почти 10 тысяч школьных классов в Петербурге ушли на дистант из-за ковида

В Петербурге на дистанционное обучение перевели 9,6 тысячи школьных классов.

В комитете по образованию города сообщили, что на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрылись 9663 класса в 674 петербургских школах. На дистанционку ушли ученики не только 7-11-х классов, но и младшеклассники. Всего в школах города насчитывается 50 тысяч классов.

Кроме того, новая волна коронавируса отправила по домам 184 группы в 87 детских садах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургским старшеклассникам придется ненадолго зайти в школы на дистанте. Сделать это предстоит для написания итогового сочинения, которое является допуском к ГИА — ЕГЭ, а также для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.