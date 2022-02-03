Почти 10 тысяч школьных классов в Петербурге ушли на дистант из-за ковида

Почти 10 тысяч школьных классов в Петербурге ушли на дистант из-за ковида
Из дома учатся ученики 9663 классов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге на дистанционное обучение перевели 9,6 тысячи школьных классов.

В комитете по образованию города сообщили, что на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрылись 9663 класса в 674 петербургских школах. На дистанционку ушли ученики не только 7-11-х классов, но и младшеклассники. Всего в школах города насчитывается 50 тысяч классов.

Кроме того, новая волна коронавируса отправила по домам 184 группы в 87 детских садах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургским старшеклассникам придется ненадолго зайти в школы на дистанте. Сделать это предстоит для написания итогового сочинения, которое является допуском к ГИА — ЕГЭ, а также для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

дистанционка дистанционное обучение карантин новости СПб школы школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 10 тысяч школьных классов в Петербурге ушли на дистант из-за ковида
В 2022 году на капремонт домов в Петербурге выделят около 20 млрд
Страховой, общий и специальный трудовой стаж: в ПФР объяснили разницу
В середине июля автобусы маршрута №244 будут ходить между «Кировским ...
С начала зимы на плохо убранных улицах неудачно поскользнулись более трех ...
Закончена реставрация западного фасада Аничкова дворца за 66,8 млн
Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине
Скрутивший оперативницу сотрудник ГИБДД считает свои действия правомерными