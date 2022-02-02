Петербургским старшеклассникам придется ненадолго зайти в школы на дистанте

Петербургским старшеклассникам придется ненадолго зайти в школы на дистанте
Старшеклассникам разрешат вернуться в школы на несколько дней. Фото: unsplash.com

Старшеклассникам Петербурга необходимо будет ненадолго вернуться в школьные стены, несмотря на то, что у них дистанционка.

Сделать это предстоит для написания итогового сочинения, которое является допуском к ГИА — ЕГЭ, а также для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной в среду, 2 февраля.

Провести испытания дистанционно никак нельзя, в связи с этим приняли решение сделать исключение во время действующих ограничений.

«Мы не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. Две тысячи ребят 9-11 классов очно примут участие в соревнованиях, к которым они долго шли и много готовились, при строжайшем соблюдении всех санитарных мер и разделении детских коллективов на олимпиадных площадках», — рассказала Ирина Потехина.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лыж это не касается. Несовершеннолетним разрешили участвовать в «Лыжных стрелах», несмотря на коронавирусные ограничения.

коронавирусные ограничения новости СПб пандемия старшеклассники


 

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