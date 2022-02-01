Лыж это не касается: несовершеннолетним разрешили участвовать в «Лыжных стрелах»

Юных петербуржцев не будут лишать поездок на «Лыжных стрелах». Фото: Pixabay

Юных петербуржцев не будут лишать поездок на «Лыжных стрелах». Фото: Pixabay

Поездки на «Лыжных стрелах», несмотря на новые коронавирусные ограничения, касающиеся несовершеннолетних, запрещать петербургским детям не будут.

Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Peterburg2.

Напомним, что администрация Северной столицы ввела ковид-ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В основном новые правила касаются несовершеннолетних жителей Петербурга. Кроме того, со 2 по 13 февраля запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием лиц не достигших 18-летнего возраста.

Несмотря на это, представители «Лыжных стрел» объяснили, что прокатиться на лыжах в ближайшие выходные детям и подросткам можно будет без ограничений. Запрет на данные туристические выезды с участием юных петербуржцев распространяться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%.