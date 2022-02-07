В ПФР рассказали, кто может получить дополнительно 13 тысяч

В ПФР рассказали, кто может получить дополнительно 13 тысяч
Выплата полагается только определенной группе лиц. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ежемесячную выплату могут оформить граждане, ухаживающие за ребенком. Сумма составит 12 817,91 рубля и будет перечисляться на карту. В Пенсионном фонде указали, что выплата полагается только определенной группе лиц, и для ее оформления понадобится собрать документы.

Дополнительно пособие на детей можно оформить, если отец ребенка проходит срочную службу в Вооруженных силах РФ. Оформить пособие может мать детей, являющаяся официальной женой срочника, а также опекуны. Близкие родственники, которые ухаживают и воспитывают детей во время службы отца, тоже могут подать документы на выплату. Пособие начисляется на каждого ребенка.

Чтобы оформить дополнительное пособие, необходимо собрать документы:

  • Свидетельство о рождении ребенка/детей
  • Свидетельство о браке или документы об опеке
  • Документы, подтверждающие фактическое воспитание и заботу о детях
  • Справку, подтверждающую прохождение срочной службы.

Пакет документов с реквизитами для переводов предоставляют в отделение Пенсионного фонда по месту проживания детей. За 10 рабочих дней документы проверяют и принимают решение о выплате.

Вся информация о порядке получение выплаты и необходимых документах есть на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

Претендовать на выплату для своих детей не могут мужчины, которые служат по контракту или проходят обучение в военных образовательных учреждениях. Студенты военных кафедр тоже не вправе оформить ежемесячную выплату. Студенты первого курса военных училищ смогут оформить единовременную выплату на рождение ребенка, если малыш родился в период обучения отца.

Попасть на срочную военную службу стало сложнее с октября 2021 года, когда Министерство обороны внедрило новые требования к призывникам. Теперь работает новая система профессионально-психологической проверки будущих солдат.

Эта система помогает выявить признаки отклоняющегося поведения и неадекватности человека. Уже более 2 000 молодых людей с признаками девиантного поведения не попали на военную службу.

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