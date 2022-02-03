С 4 февраля петербуржцы могут закрыть больничный дистанционно, а вот уйти на него пока нет

С 4 февраля петербуржцы могут закрыть больничный дистанционно, а вот уйти на него пока нет. Фото: pixabay

С 4 февраля петербуржцы могут закрыть больничный дистанционно, а вот уйти на него пока нет. Фото: pixabay

Начиная с 4 февраля у жителей Петербурга появится возможность закрыть больничный лист дистанционно, но при этом проделать аналогичную процедуру, но уже на получение больничного удаленно пока возможности нет.

Уже завтра и в последующие дни горожане могут выписываться на работу дистанционно, что важно в условиях повышенной нагрузки на первичное звено системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом базы для предоставления больничного дистанционно без очного осмотра пациентов пока нет. Тем не менее отмечается, что удаленная выписка с больничного поможет сократить очереди в поликлиниках, также жители города смогут получить своевременную помощь.

Закрыть больничный лист можно через службу 122 с утра 4 февраля и портал «Здоровье петербуржца» с вечера 4 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам рассказали о способе открытия больничного листа на дистанте, не посещая врача и не вызывая его на дом.