Россиянам рассказали, как оформить «телефонный» больничный

Жителям России объяснили, что можно открыть больничный лист на дистанте, не посещая врача и не вызывая его на дом.

В настоящий момент ситуация с коронавирусом в стране крайне напряженная. На территории России и мира буйствует «омикрон», более заразная вариация вируса. В связи с этим появилась возможность при появлении первых симптомов ОРВИ оформить больничный, позвонив по телефону, или через портал «Госуслуги». Об этом рассказывает издание «Фонтанка» в среду, 2 февраля.

Открыть лист нетрудоспособности, находясь у себя дома, могут даже те, кто не вакцинировался от коронавируса, но имел личный контакт с инфицированным человеком. То же самое касается и тех, кто сам пожелал сдать ПЦР-тест на ковид, получил положительный результат и позвонил по телефону в службу «122».

Те граждане, которые чувствуют себя вполне сносно, то есть у них болезнь происходит в легкой форме, могут обратиться в фильтр-боксы поликлиник. Однако те россияне, которые тяжело переносят вирус, должны будут вызвать врача на дом и дождаться его.

Отмечается, что вновь провериться на ковид можно уже через неделю после первого ПЦР-теста. Больничный лист смогут закрыть, когда пациент не будет ощущать симптомов болезни, а его тестирование даст отрицательный результат. В таком случае человек считается выздоровевшим.

Однако, если пациент еще очень маленький (ему до трех лет), то первичный осмотр врачом является обязательным. То же самое касается и заболевших, чей возраст превышает 65 лет.

К слову, оформить свой больничный лист возможно не только по номеру 122, но и через портал «Госуслуги». Так, необходимо подать заявление на получение листа нетрудоспособности на данном сайте, затем заполнить необходимые данные, приложить скан паспорта и документы, подтверждающие, например, пересечение границы или проживание с лицом, у которого подтвердился коронавирус.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус. Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.