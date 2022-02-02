В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
В Петербурге смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 76 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 37 смертей. В Ленинградской области от умерли еще пять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 959. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 332 012 человек, в том числе 663 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России на ближайшее время.

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