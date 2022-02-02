Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России на ближайшее время

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения в виде локдауна или всеобщего карантина в России пока не планируется.
По мнению Поповой, в ближайшее время не стоит ждать локдауна, карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавируса. Своими мыслям эксперт поделилась с РИА Новости.
«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — отметила Попова.
Специалист подчеркнула, что число зараженных будет расти, но в России уже знают как бороться с вирусом, а также отработаны средства диагностики.
Кроме того, на сегодняшний день в России есть укрепившееся и выросшее совершенно новое направление — система информирования населения, а именно, единый номер, где граждане могут решить свои проблемы, отметила Попова.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что привитым от COVID-19 не нужно сидеть на карантине, если они контактировали с больными, считает глава Роспотребнадзора.