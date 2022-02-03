Более 100 кг сыра и масла из ТЦ Василеостровского района было приговорено к сожжению

Более 100 кг сыра и масла из ТЦ Василеостровского района было приговорено к сожжению
Более 100 кг сыра и масла из ТЦ Василеостровского района было приговорено к сожжению. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга Россельхознадзор и таможенники обнаружили более 100 кг запрещенного сыра и сливочного масла.

Незаконная продажа санкционной продукции была обнаружена в торговом центре Василеостровского района. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Рейд был проведен 1 февраля совместно с таможенниками. В результате обнаружилось 103,3 килограмма сыра и сливочного масла, произведенных в Евросоюзе. Они были изъяты из оборота и в последствии сожжены 2 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что увеличение стоимости на Российском рынке связано главным образом с тем, что поднялась стоимость молочных продуктов и растительного масла. В январе мировой индекс цен на продовольствие в России вырос на 1,1% по сравнению с декабрем

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