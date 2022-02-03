Минпромторг займется вопросом торговой наценки в России

Минпромторг займется вопросом торговой наценки в России
Минпромторг: торговая наценка до 5% на ряд продуктов прорабатывается в правительстве. Фото: pixabay

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба занялись вопросом установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга России.

В пресс-службе ФАС отметили, что служба некоторое время назад обратилась к крупнейшим торговым сетям. Им предлагалось сформировать механизмы ответственного ценообразования, которые помогут сбавить цены на социально значимые товары.

Федеральные ритейлеры взяли на себя обязательства, они согласны добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых продуктов питания.

В данный момент служба решает вовлечь в эту работу региональные и местные торговые сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФАС призвала производителей сдерживать цены на сахар.

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