Экс-сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под домашний арест

Экс-сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под домашний арест
Александр Колесников. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения Александру Колесникову, который сломал руку сотруднице угрозыска.

В Петербурге орган вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста почти на два месяца мужчине, который обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий сотрудником». Об этом в четверг, 3 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Инспектор ГИБДД будет находиться под арестом вплоть до 1 апреля.

Напомним, инцидент произошел вечером 31 января в отделе полиции Василеостровского района. Как считает следствие, сотрудник ГИБДД в ходе конфликта с силой толкнул 24-летнюю оперуполномоченную уголовного розыска руками в грудь, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, сломав ей плечевую кость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скрутивший оперативницу сотрудник ГИБДД считает свои действия правомерными.

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