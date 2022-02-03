Скрутивший оперативницу сотрудник ГИБДД считает свои действия правомерными

По мнению лейтенанта, его действия были обоснованными и правомерными. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

По мнению лейтенанта, его действия были обоснованными и правомерными. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Уже бывший инспектор ГИБДД Александр Колесников, подравшийся с оперуполномоченной в отделе полиции и сломавший ей руку, считает, что действовал согласно закону.

Лейтенант записал обращение к общественности, которое опубликовал паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Он заявил, что сожалеет о произошедшем, и ему грустно, что девушка пострадала. По его словам, во время применения загиба руки за спину она могла дернуться, из-за чего и получила травму.

«Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она этого не заслуживала», — сказал Колесников.

Он отметил, что дело сейчас решается «на уровне очень-очень больших верхов». Также он считает, что опубликованные в Сети видео смонтированы и показывают только концовку.

«Началось все задолго до этого, на улице, и не в отношении меня, а в отношении моих задержанных, против которых применяли физическую силу и оскорбляли. Кстати, эти задержанные, возможно, тоже напишут заявление», — рассказал инспектор.

Колесников добавил, что, по его мнению, его действия были обоснованными и правомерными.

Напомним, инцидент произошел вечером 31 января в отделе полиции Василеостровского района. Как считает следствие, сотрудник ГИБДД в ходе конфликта с силой толкнул 24-летнюю оперуполномоченную уголовного розыска руками в грудь, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, сломав ей плечевую кость.

По данным группы «Дорожный инспектор», инициатором конфликта стала сама сотрудница угрозыска. Она пыталась зайти в отдел в гражданской одежде и с табельным оружием. Полицейские попросили ее предъявить удостоверение, на что девушка начала грубить, а после первая полезла в драку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инспекторов ГИБДД и девушку-опера уволили после драки в отделе полиции.