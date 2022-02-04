Россияне получат 7 тыс. рублей на карту «Мир» в феврале

Россияне получат 7 тыс. рублей на карту «Мир» в феврале
Деньги придут на карту «Мир». Фото: duma.gov.ru

С 4 февраля россиянам начнут поступать денежные выплаты в минимальном размере около семи 7 тыс. рублей.

Эту сумму перечислят гражданам РФ на содержание ребенка в возрасте до полутора лет. Такие выплаты доступны владельцам карты «Мир».

В Фонде социального страхования отметили, что пособия на детей в возрасте до полутора лет за январь начнут поступать в ближайшее время, пишет PRIMPRESS.

При этом выплату от ФСС смогут получить только работающие россияне, так как средства перечисляются в зависимости от размера заработка. Отмечается, что за январь граждане получат выплаты в прежнем размере, так как индексация произошла с 1 февраля.

Согласно общим правилам, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. Сейчас минимальная граница — 7 083 рубля, с февраля эта цифра достигнет 7 678 рублей. Максимально трудоустроенные граждане могут получить по 31 тысяче рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 января 2022 года владельцы карт «Мир» смогут спокойно путешествовать по всем регионам Белоруссии, не опасаясь остаться без денег. Ведь теперь карты этой платежной системы будут принимать по всей территории Белоруссии.

выплаты карта мир пособия


 

Новости партнеров
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне получат 7 тыс. рублей на карту «Мир» в феврале
Неизвестный вонзил нож местному жителю в квартире на Подвойского
В ноябре петербуржцы начнут получать единые квитанции за ЖКУ
Суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, избившего ...
Россияне смогут быстрее вернуть деньги за ипотеку благодаря изменениям в законе
ЦБ может обязать российские банки обяжут возвращать клиентам похищенные ...
Петербуржцы пережили самую холодную ночь с 12 января: почти -20 градусов
Заявки о дистанционном закрытии больничных петербуржцы смогут отправить с 8 ...