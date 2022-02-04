Россияне получат 7 тыс. рублей на карту «Мир» в феврале

С 4 февраля россиянам начнут поступать денежные выплаты в минимальном размере около семи 7 тыс. рублей.

Эту сумму перечислят гражданам РФ на содержание ребенка в возрасте до полутора лет. Такие выплаты доступны владельцам карты «Мир».

В Фонде социального страхования отметили, что пособия на детей в возрасте до полутора лет за январь начнут поступать в ближайшее время, пишет PRIMPRESS.

При этом выплату от ФСС смогут получить только работающие россияне, так как средства перечисляются в зависимости от размера заработка. Отмечается, что за январь граждане получат выплаты в прежнем размере, так как индексация произошла с 1 февраля.

Согласно общим правилам, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. Сейчас минимальная граница — 7 083 рубля, с февраля эта цифра достигнет 7 678 рублей. Максимально трудоустроенные граждане могут получить по 31 тысяче рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 января 2022 года владельцы карт «Мир» смогут спокойно путешествовать по всем регионам Белоруссии, не опасаясь остаться без денег. Ведь теперь карты этой платежной системы будут принимать по всей территории Белоруссии.