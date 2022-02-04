Простая формула для расчета пенсии

Финансовый эксперт Михаил Кваша объяснил, как легко высчитать сумму будущей пенсии. Расчет очень прост: фиксированная часть + пенсионный коэффициент (баллы). Но присутствуют нюансы.

С фиксированной частью пенсионных выплат все понятно и просто. Она выплачивается в размере 6564,31 рубль после индексации в январе, эту сумму получают все граждане пенсионного возраста. А люди старше 80 лет в двойном объеме, то есть 13 128,26 рубля.

Пенсионные коэффициенты — это личный вклад россиянина в будущую пенсию. Количество баллов напрямую зависит от объема отчислений в страховую часть, их выплачивает за сотрудника организация, в которой работает человек. С 1.02. один пенсионный балл равен 107,36 рубля.

Для получения страховой части пенсии человеку нужно накопить за трудовую жизнь определенное количество пенсионных баллов. В 2022 году страховую пенсию выплатят, только если накоплено не менее 23,4 балла. Количество баллов ежегодно меняется, чаще всего увеличивается.

Максимум баллов можно получить, если делать взносы в обязательное пенсионное страхование. Но в любом случае больше 10 баллов за год не заработаешь. В ПФР напоминают, что деньги, поступающие в фонд, идут на выплаты денежных средств пенсионерам сейчас. Установленный предельный доход, с которого идут страховые отчисления, фиксирован и в 2022 году равен 130 тысяч рублей за один месяц или суммарно 1 млн 565 тысяч рублей за год. Если заработная плата больше, то отчисления идут не в страховую часть, а на текущие выплаты пенсионерам.

Такая система помогает поддерживать справедливость в обществе и ответственность в отношении пожилых граждан. Страховая часть подталкивает к официальному трудоустройству и уплате налогов. А система пенсионных баллов помогает избежать расслоения общества. Большой доход не является преимуществом для сверхбыстрого накопления баллов, пенсии получаются тоже усредненными и составляют от прожиточного минимума до 45 тысяч (максимальный размер пенсии в России).

Узнать количество баллов можно в личном кабинете на сайте ПФР или заказать выписку в МФЦ или на госуслугах. Февральские пенсии придут уже пересчитанные по повышенной ставке в 8,6%. Если за первый месяц года пенсионер получил 15 885 р, то за февраль будет начислено уже 16 290 с дополнительной компенсацией разницы по процентам индексации в 405 рублей. В настоящий момент средняя страховая пенсия в России – почти 19 000 рублей.