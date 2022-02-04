Простая формула для расчета пенсии

Простая формула для расчета пенсии
Пенсионные коэффициенты - это личный вклад россиянина в будущую пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Финансовый эксперт Михаил Кваша объяснил, как легко высчитать сумму будущей пенсии. Расчет очень прост: фиксированная часть + пенсионный коэффициент (баллы). Но присутствуют нюансы.

С фиксированной частью пенсионных выплат все понятно и просто. Она выплачивается в размере 6564,31 рубль после индексации в январе, эту сумму получают все граждане пенсионного возраста. А люди старше 80 лет в двойном объеме, то есть 13 128,26 рубля.

Пенсионные коэффициенты — это личный вклад россиянина в будущую пенсию. Количество баллов напрямую зависит от объема отчислений в страховую часть, их выплачивает за сотрудника организация, в которой работает человек. С 1.02. один пенсионный балл равен 107,36 рубля.

Для получения страховой части пенсии человеку нужно накопить за трудовую жизнь определенное количество пенсионных баллов. В 2022 году страховую пенсию выплатят, только если накоплено не менее 23,4 балла. Количество баллов ежегодно меняется, чаще всего увеличивается.

Максимум баллов можно получить, если делать взносы в обязательное пенсионное страхование. Но в любом случае больше 10 баллов за год не заработаешь. В ПФР напоминают, что деньги, поступающие в фонд, идут на выплаты денежных средств пенсионерам сейчас. Установленный предельный доход, с которого идут страховые отчисления, фиксирован и в 2022 году равен 130 тысяч рублей за один месяц или суммарно 1 млн 565 тысяч рублей за год. Если заработная плата больше, то отчисления идут не в страховую часть, а на текущие выплаты пенсионерам.

Такая система помогает поддерживать справедливость в обществе и ответственность в отношении пожилых граждан. Страховая часть подталкивает к официальному трудоустройству и уплате налогов. А система пенсионных баллов помогает избежать расслоения общества. Большой доход не является преимуществом для сверхбыстрого накопления баллов, пенсии получаются тоже усредненными и составляют от прожиточного минимума до 45 тысяч (максимальный размер пенсии в России).

Узнать количество баллов можно в личном кабинете на сайте ПФР или заказать выписку в МФЦ или на госуслугах. Февральские пенсии придут уже пересчитанные по повышенной ставке в 8,6%. Если за первый месяц года пенсионер получил 15 885 р, то за февраль будет начислено уже 16 290 с дополнительной компенсацией разницы по процентам индексации в 405 рублей. В настоящий момент средняя страховая пенсия в России – почти 19 000 рублей.

надбавки к пенсии начисление пенсии пенсионеры Пенсионные коэффициенты пфр расчет пенсии


 

Новости партнеров
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Простая формула для расчета пенсии
Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли
В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-зараженных
Планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год
Стали известны города, где снизились цены на жилье
В ПФР рассказали о новой выплате для россиян в возрасте 55 и 60 лет
В Петербурге суточная заболеваемость COVID выросла почти до 22 тысяч
Житель Ленобласти организовал в ванной лабораторию по производству наркотиков