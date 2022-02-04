ВАЗ сгорел дотла на улице Седова

В пятницу, 4 февраля, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:01 мск. На улице Седова у дома 79 в автомобиле марки «ВАЗ 2114» сгорели сгораемые части.

Справиться с огнем удалось в 14:11 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Софийской улице в Петербурге. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 «квадратов».