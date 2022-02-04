В Смольном рассказали, как дистанционно закрыть больничный

Портал «Здоровье петербуржца» начнет принимать сообщения о дистанционном закрытии больничного с вечера 4 февраля.

Также возможность дистанционного закрытия больничного листа осуществляется через Службу 122.

Чтобы воспользоваться сервисом через Службу 122, после звонка на номер 122 нужно выбрать в голосовом меню пункт 3 «Закрыть больничный лист». Далее потребуется предоставить данные заявителя и заболевшего: ФИО, контактный телефон, адрес, после чего заявка на закрытие больничного будет направлена в поликлинику. В течение дня работники свяжутся с пациентом для уточнения данных. Такой же алгоритм действий будет и при обращении через сайт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что удаленная выписка с больничного поможет сократить очереди в поликлиниках, также жители города смогут получить своевременную помощь.