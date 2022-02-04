Исследование: россияне стали больше играть в видеоигры

Общий трафик на компьютерные и консольные игры по итогам года вырос в среднем на 30-35%. Фото: Pixabay

Общий трафик на компьютерные и консольные игры по итогам года вырос в среднем на 30-35%. Фото: Pixabay

В 2021 году россияне стали тратить больше трафика на онлайн-игры. Согласно данным мобильного оператора «Билайн», этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества интернет-доступа.

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу «Билайн» проанализировали трафик на онлайн игры от популярных издательств.

Как показали результаты исследования, общий трафик на компьютерные и консольные игры по итогам прошлого года вырос в среднем на 30-35 процентов. Стоить отметить, что на отдельные топовые игры трафик вырос в два раза.

Что касается мобильных игр, то здесь рост трафика составил в среднем 35-40 процентов. В конце года закономерно наблюдалось снижение игровой активности. Кроме того, снижение происходило в последние недели августа 2021 года. На увеличение популярности мобильных игр повлияла относительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.

Отметим, что «Билайн» за последний год построил и модернизировал сеть в 70 населенных пунктах на территории Ленинградской области и Петербурга. При этом число базовых станций 4G в регионе выросло на 12%. Кроме того, в 2021 году «Билайн» расширил сети в петербургской подземке: выходить в интернет на скоростях 4G теперь можно в тоннелях на красной, синей, оранжевой ветках и зеленой ветке от станции «Рыбацкое» до «Приморской». Согласно данным аналитического агентства Телекомдейли, именно в сети билайн в метро был зафиксирован лучший средний ping – этот показатель имеет большое значение для геймеров.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты могли наслаждаться своими любимыми играми там, где им удобно — и на улице, и в метро, и дома. Поэтому развиваем не только мобильную связь, но и проводной домашний интернет. В 2021 году мы продолжали активно расширять проводную сеть в Петербурге и пригородах, а также в Ленобласти – например, во Всеволожске, Кронштадте, Гатчине. Абоненты нашего домашнего интернета могут пользоваться скоростью до 500 Мбит/сек – этого с лихвой хватит для онлайн-игр. Отмечу, что для новых клиентов до 15 февраля действует скидка 50% абонентской платы на три месяца, при подключении пакетного тарифа с домашним интернетом и цифровым ТВ», — рассказал Евгений Брянцев, директор Санкт-Петербургского отделения билайн.

В целом на рост игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, влияет улучшение качества доступа. В частности, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.