Эндокринолог: у переболевших COVID-19 появляется специфический запах пота

Врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рассказала о новом нетипичном последствии коронавируса. У некоторых переболевших может измениться запах пота.

Медик рассказала в разговоре с Ura.ru, что перенесенный коронавирус приводит к множеству осложнений у пациентов. Многие пациенты после ковида сталкиваются с изменением флоры кишечника, из-за чего могут появляться высыпания на коже, а пот может обрести специфический запах.

Филатова порекомендовала всем переболевшим COVID-19 сдать необходимые анализы. Это могут быть биохимия, микроэлементы: калий, натрий хлор, селен цинк, витамины группы B и D, C-реактивный белок, гормоны щитовидной железы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог допустила случаи непрерывного заражения коронавирусом, когда пациент заболевает сразу после выздоровления.