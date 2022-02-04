Биолог: человек может заболеть COVID-19 сразу после выздоровления

Биолог: человек может заболеть COVID-19 сразу после выздоровления
Второй омикрон обнаружен уже почти во всех странах, в том числе в России. Фото: pexels

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова допустила случаи непрерывного заражения коронавирусом, когда пациент заболевает сразу после выздоровления.

Биолог рассказала «Ленте.ру», что человек может повторно заразиться, если в первый раз пациент переболел омикроном ВА.1, а потом стелс-омикроном ВА.2.

По словам Барановой, в Южной Африке уже прошла волна первого омикрона, и все думали, что наступило затишье. Однако на смену ВА.1 пришел ВА.2, который вполне успешно там распространяется.

Специалист напомнила, что второй омикрон обнаружен уже почти во всех странах, в том числе в России.

«Заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой. А чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции», — заключила биолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил: объединение «дельты» и «омикрона» может быть крайне опасным.

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