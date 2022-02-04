Литературовед Юрий Манн умер в 92 года

Литературовед Юрий Манн умер в 92 года
Умер Юрий Манн. Фото: скриншот видео "Правмир"

Скончался литературовед и доктор филологических наук Юрий Манн.

О смерти сообщил институт мировой литературы имени Горького РАН. Юрий Манн ушел из жизни в пятницу, 4 февраля, в возрасте 92 лет. Он был всемирно известным специалистом по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя, главным научным сотрудником института.

О дате и месте прощания с литературоведам сообщат позднее.

Юрий Манн родился 9 июня 1929 года в Москве. Он учился на филологическом факультете МГУ. В студенческие годы он увлекся литературой, которая впоследствии стала его жизнью.

В историю литературоведения Манн вошел как один из главных специалистов по творчеству Николая Гоголя. Он написал книги «Поэтика Гоголя», «Поэтика русского романтизма», «Русская философская эстетика», которые популярны не только среди литературоведов.

Кроме того, он был главным редактором академического Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах. На счету Манна более 200 авторских научных работ.

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Литературовед Юрий Манн умер в 92 года
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