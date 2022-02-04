Гематолог заявил о смертельной опасности густой крови после COVID-19

Гематолог заявил о смертельной опасности густой крови после COVID-19
Коронавирус делает кровь гуще. Фото: pixabay

Главный гематолог по Петербургу Андрей Новицкий, что коронавирус вызывает множество смертельно опасных последствий, среди которых сгущение крови.

Специалист рассказал «Пятому каналу«, что густая или вязкая кровь в большинстве случаев встречается у пациентов, которые входят в группу риска по развитию тромбоза. Это люди, склонные к закупорке сосудов, что может обернуться для них летальным исходом.

По словам Новицкого, врачи не могут определить на глаз состояние крови — густая, вязкая или в рамках нормы. Поэтому в этом случае пациенту проводится коагулограмма.

Обследование позволяет получить полноценную картину состояния гемостаза человека. При малейших отклонениях, если кровь густая или, наоборот, слишком жидкая, нужно срочно обратиться к врачу.

«Густая, вязкая кровь часто приводит к таким заболеваниям, как варикозная болезнь, различные тромбозы, инфаркты и инсульты», — заключил гематолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у переболевших COVID-19 появляется специфический запах пота.

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