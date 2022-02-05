Минздрав: в России в пандемию сократилась смертность от онкозаболеваний

Мурашко добавил, что пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях за период пандемии стало на 2% больше. Фото: Минздрав РФ

Мурашко добавил, что пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях за период пандемии стало на 2% больше. Фото: Минздрав РФ

Смертность от онкологических заболеваний за время пандемии среди россиян снизилась на 6%.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за два с лишним пандемийных года показатели смертности в России от злокачественных образований снизились на 6%.

По словам главы Минздрава, для данной категории пациентов со столько агрессивными заболеваниями это колоссальный результат и великолепное достижение российских онкологов.

Мурашко добавил, что пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях за период пандемии стало на 2% больше. Количество сеансов лучевой терапии выросло на 5,5%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нутрициолог призвала не пить молоко из-за риска развития опухолей.