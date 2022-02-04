Нутрициолог призвала не пить молоко из-за риска развития опухолей

Нутрициолог призвала не пить молоко из-за риска развития опухолей
Она посоветовала по возможности заменить молоко растительным. Фото: unsplash

Нутрициолог Анна Лысенко предупредила о риске развития опухолей в организме от употребления молочных продуктов.

Специалист в разговоре с Ura.ru призвала россиян отказаться от молока и всех производимых из него продуктов. Она объяснила, что причина такой рекомендации кроется в процессе усвоения этих продуктов, а также способом их изготовления. Нутрициолог отметила, что скот получает гормоны, которые впоследствии употребляют граждане вместе с молоком, а это нельзя назвать «полезной историей».

Лысенко также предупредила, что молоко в рационе увеличивает риск развития опухолей, в том числе злокачественный. Их росту способствует повышение инсулиноподобного фактора роста. Она посоветовала по возможности заменить молоко растительным — соевым или кокосовым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что раскрыт топ-5 продуктов для продления жизни.

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