Раскрыт топ-5 продуктов для продления жизни

Раскрыт топ-5 продуктов для продления жизни
Авокадо способствует снижению уровня "плохого" холестерина и содержит много калия. Фото: Pixabay

Эксперты в области здорового питания рассказали, какие продукты входят в рацион самых долгоживущих людей на планете. Назван топ-5 таких продуктов.

Об этом пишет Eat This, Not That. Авокадо оказался одним из самых полезных для долголетия продуктов. Этот плод способствует снижению уровня «плохого» холестерина и содержит много калия. Как оказалось, авокадо также помогает в регулировании веса, снижении вероятности ожирения и развития диабета 2-го типа.

Далее идут бобы, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами, необходимых для борьбы с болезнями. К примеру, бобы в рационе способны предотвратить онкологию, болезни сердца и сосудов, а также диабет.

Чеснок тоже очень полезен. Он предотвращает развитие возрастных заболеваний, является сильным антиоксидантом и обладает противовоспалительными свойствами.

Белый картофель, с одной стороны, вреден из-за высокого содержания углеводов. Однако он может помочь справиться с диабетом и снизить артериальное давление.

Лосось благодаря содержанию жирных кислот омега-3 уменьшает хронические воспаления, благотворно влияют на работу сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог посоветовала запивать кофе стаканом воды.

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