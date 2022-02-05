На территории Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак

На территории Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак
Фото: Pixabay

Власти Забайкалья приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак на людей.

В пресс-службе краевого правительства отмечается, что режим позволит контролировать запрет на кормление бездомных животных, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Государственная ветеринарная служба должна будет обеспечить работу временных приютов и определить потребности для строительства постоянных. Отмечается, что органы местного самоуправления и правоохранители будут обеспечивать безопасность граждан.

Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей.

Напомним, вечером 22 января правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело ребенка со следами укусов животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. По факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел, когда девочка гуляла с родителями во дворе дома на улице Гагарина.

безнадзорные собаки забайкалье отлов собак


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На территории Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ...
Утром на улице Шаврова сгорели два гаража
Петербуржцев предупредили о гололедице в субботу
Один человек погиб из-за схода лавины на Сахалине
Меган Маркл поделилась секретами стройности и красоты
Владельцу сети «Рив Гош» Мейеру продлили арест по делу о хищении ...
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости омикроном
В Польше рассказали о «плане» России по запуску «Северного ...