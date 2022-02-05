На территории Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак

Власти Забайкалья приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак на людей.

В пресс-службе краевого правительства отмечается, что режим позволит контролировать запрет на кормление бездомных животных, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Государственная ветеринарная служба должна будет обеспечить работу временных приютов и определить потребности для строительства постоянных. Отмечается, что органы местного самоуправления и правоохранители будут обеспечивать безопасность граждан.

Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей.

Напомним, вечером 22 января правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело ребенка со следами укусов животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. По факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел, когда девочка гуляла с родителями во дворе дома на улице Гагарина.