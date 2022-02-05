В США неизвестный устроил стрельбу в институте

В США неизвестный устроил стрельбу в институте
Произошла стрельба. Фото: pixabay

На территории Технологического института Вирджинии в США произошла стрельба.

Известно, что есть пострадавшие. На данный момент кампус и прилегающие к нему районы оцеплены полицейскими, сообщает New York Post.

После сигнала о вооруженном человеке рядом с университетом, студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за угрозы.

Вооруженное нападение началось в кальянной. В результате происшествия несколько человек госпитализировали, точное число пострадавших уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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