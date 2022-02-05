Репетитора истории, размахивающего пистолетом перед лицом петербуржца, задержали спустя неделю

На юге Санкт-Петербурга, в Колпино, задержали подозреваемого в хулиганстве мужчину, который могу размахивать пистолетом перед лицом 29-летнего петербуржцы.

Подозреваемый мужчина был задержан только спустя неделю после преступления, потому что пострадавший долго не решался обращаться в правоохранительные органы. В результате только 4 февраля мужчину начала искать, хотя все произошло 30 января. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. Что конкретно произошло между мужчинами не указывается, но один из участников достал пистолет и стал размахивать им перед лицом другого.

Подозреваемого, которым оказался 49-летний выпускник юрфака, подрабатывающий репетитором по истории и обществознанию, задержали 4 февраля около 21:00 по месту жительства в квартире дома 23 по улице Братьев Радченко.

У подозреваемого был изъят пневматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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