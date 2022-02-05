Репетитора истории, размахивающего пистолетом перед лицом петербуржца, задержали спустя неделю

Репетитора истории, размахивающего пистолетом перед лицом петербуржца, задержали спустя неделю
Репетитора истории, размахивающего пистолетом перед лицом петербуржца, задержали спустя неделю. Фото: pixabay

На юге Санкт-Петербурга, в Колпино, задержали подозреваемого в хулиганстве мужчину, который могу размахивать пистолетом перед лицом 29-летнего петербуржцы.

Подозреваемый мужчина был задержан только спустя неделю после преступления, потому что пострадавший долго не решался обращаться в правоохранительные органы. В результате только 4 февраля мужчину начала искать, хотя все произошло 30 января. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. Что конкретно произошло между мужчинами не указывается, но один из участников достал пистолет и стал размахивать им перед лицом другого.

Подозреваемого, которым оказался 49-летний выпускник юрфака, подрабатывающий репетитором по истории и обществознанию, задержали 4 февраля около 21:00 по месту жительства в квартире дома 23 по улице Братьев Радченко.

У подозреваемого был изъят пневматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что На территории Технологического института Вирджинии в Америке произошла стрельба.

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