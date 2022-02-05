Роспотребнадзор внес изменения в правила сдачи ПЦР-тестов и выписки пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор внес изменения в правила сдачи ПЦР-тестов и выписки пациентов с COVID-19. Фото: pixabay

Роспотребнадзор внес изменения в правила сдачи ПЦР-тестов и выписки пациентов с COVID-19. Фото: pixabay

Больничный лист теперь можно закрыть намного раньше и без повторного ПЦР-теста. Новое постановление начнет действовать с 6 февраля.

Новое постановление Роспотребнадзора подписала главный санитарный врач Анна Попова. В соответствии с ним теперь можно сдавать повторный тест на коронавирус через три дня после положительного результата при отсутствии симптомов. Также в аналогичном случае повторный ПЦР-тест не нужен, если с момента первого прошла неделя. Новая информация опубликована на портале правовой информации.

При этом если срок лечения зараженного коронавирусом составляет менее семи дней, то отрицательный тест все еще необходим для закрытия больничного листа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что контактировавшим с зараженными коронавирусом больше не нужна самоизоляция. В постановлении указано, что пункт, который указывал лицам, контактирующим с коронавирусными больными, сидеть на карантине 7 дней, теперь утратил силу.