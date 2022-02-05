Роспотребнадзор отменил изоляцию тем, кто контактировал с зараженными COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию тем, кто контактировал с зараженными COVID-19
Решением Роспотребнадзора изоляция тем, кто контактировал с зараженными COVID-19, не нужна. Фото: pixabay

Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором утверждается, что контактировавшим с зараженными коронавирусом не нужна самоизоляция.

Изоляция была отменена решением ведомства сегодня, 4 5 февраля, но окончательно решение вступит в силу завтра, 5 февраля. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

В постановлении указано, что пункт, который указывал лицам, контактирующим с коронавирусными больными, сидеть на карантине, теперь утратил силу.

Еще раньше глава Роспотребнадзора рассказывала, что решение об отмене карантина для контактировавших с больными будет введено в силу уже скоро. Она объяснила это решение быстрым распространением омикрон-штамма, который очень быстро передается и очень часто проходит бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за прошедшие сутки более четырех тысяч петербуржцев подали заявки на закрытие больничного листа дистанционно.

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