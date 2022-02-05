За сутки более четырех тысяч петербуржцев захотели закрыть больничный дистанционно

За сутки более четырех тысяч петербуржцев захотели закрыть больничный дистанционно. Фото: pixabay

За сутки более четырех тысяч петербуржцев захотели закрыть больничный дистанционно. Фото: pixabay

За прошедшие сутки более четырех тысяч жителей Северной столицы подали заявки на закрытие больничного листа дистанционно.

За первый день удаленной работы, 4 февраля, в службе 122 приняли 4 413 заявок от петербуржцев на закрытие больничного листа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Все заявки в режиме онлайн были направлены в поликлиники. В настоящий момент врачи обзванивают пациентов по поданным заявкам. Портал «Здоровье петербуржца» по техническим причинам начал прием заявок поздно вечером 4 февраля. На данный момент там зарегистрировано 137 заявок.

Ситуация с распространением нового штамма-«омикрон» в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, отметили в Смольном.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что возможность дистанционного закрытия больничного листа осуществляется также через службу 122.