Количество тяжело больных в коронавирусных стационарах Петербурга сократилось до 16%

В Комитете по здравоохранения Санкт-Петербурга отметили снижение количества тяжело больных в коронавирусных стационарах Северной столицы.

В субботу, 5 февраля, пресс-служба ведомства сообщила, что доля тяжело больных коронавирусом в стационарах Петербурга уменьшилась до 16%.

На сегодняшний день в общей сложности на лечении в стационарах находятся 7 890 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из заболевших в реанимации находятся 610 человек.

В тоже время число петербуржцев, лечащихся на дому от коронавирусной инфекции, достигло 147 219 человек, на карантине при этом находится еще 3 884.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больничный теперь можно закрыть намного раньше и без повторного ПЦР-теста. Новое постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля. В соответствии с ним теперь можно сдавать повторный тест на коронавирус через три дня после положительного результата при отсутствии симптомов.