В России отменили повторный тест на COVID при выписке

В России отменили повторный тест на COVID при выписке
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России отменили повторный ПЦР-тест на выявление COVID-19 при выписке. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Документ, подписанный главой ведомства Анной Поповой, отменяет действовавшее ранее положение, согласно которому контактировавшие с зараженными коронавирусом должны соблюдать двухнедельную изоляцию.

В Роспотребнадзоре отметили, что нововведение относится к тем пациентам, чье лечение составляло более семи дней. Кроме того, отменена изоляция для граждан, контактировавших с больными COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период пандемии смертность от онкологических заболеваний за время пандемии среди россиян снизилась на 6%. Для данной категории пациентов это колоссальный результат и великолепное достижение российских онкологов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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