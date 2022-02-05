Внучка экс-президента Узбекистана прокомментировала развод с блогером Сардаровым

Внучка экс-президента Узбекистана прокомментировала развод с блогером Сардаровым
Амиран Сардаров объявил о расставании с Мариам Тилляевой. Фото: скриншот Instagram

Мариам Тилляева, внучка покойного президента Узбекистана и дочь его младшей наследницы Лолы Каримовой, прокомментировала развод с 35-летним блогером Амираном Сардаровым.

О разрыве отношений объявил автор «Дневника Хача» с своем Instagram. Он пожелал бывшей жене «оставаться такой же» и выразил уверенность в том, что все самое лучшее у Мариам впереди и она найдет свое счастье.

Амиран Сардаров объявил о расставании с Мариам Тилляевой. Фото: скриншот Instagram

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает», — написал блогер в своем аккаунте.

Как сообщил «СтарХит», по признанию девушки, Сардаров стал для нее чужим человеком после того, как они приехали из США в Россию.

«Желаю ему всего хорошего, я ему благодарна за небольшую семью, которую мы создали в Лос-Анджелесе», — заявила Тилляева.

Сам Амиран Сардаров не стал называть причины развода, отметив, что расстался с супругой без громкого скандала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании блогера Эрика Давидыча. Он якобы подрезал девушку и стал ее преследовать.

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