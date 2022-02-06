Пулково работает без отмен и задержек 6 февраля

Пулково работает без отмен и задержек 6 февраля
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 6 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта. Сегодня петербуржцы и те, кто прибыл в Северную столицу для пересадки, полетят вряд российских городов, а также Дубай и турецкую Стамбул.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за январь «Пулково» обслужило почти на половину пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних рейсах было обслужено 1,1 млн пассажиров, что составляет на 26% больше, чем за аналогичный период в январе 2021 года.

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