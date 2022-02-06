У берегов Сахалина произошло мощное землетрясение

На востоке России сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Его могли ощутить жители нескольких населенных пунктов.

Как сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, подземные толчки произошли утром 6 февраля у берегов острова Сахалин. Их зафиксировали в 8:18 по местному времени (0:18 по московскому) у восточного побережья. Очаг находился на глубине 23 км.

Сейсмическую активность почувствовали жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка городского типа Ноглики. Ощущаемость землетрясения не превысила 3 баллов.

Предварительно, в результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге Японии.