В Великобритании назвали обманчивый симптом «омикрона»

Во время вспышки нового штамма "омикрон" выросло число пациентов, которые жаловались на желудочно-кишечные проявления. Фото: pexels

Во время вспышки нового штамма "омикрон" выросло число пациентов, которые жаловались на желудочно-кишечные проявления. Фото: pexels

Проблемы с ЖКТ чаще всего не относятся к симптомам омикрон-штамма коронавируса.

Об этом сообщили британские ученые из ZOE COVID Study, изучающие данные ковид-больных. Во время вспышки нового штамма «омикрон» выросло число пациентов, которые жаловались на желудочно-кишечные проявления. Такая тенденция наблюдалась в декабре-январе.

По мнению специалистов, связанные с ЖКТ симптомы не связаны с проявлениями коронавируса. Расстройства желудка действительно встречаются при «омикроне», но они могут быть связаны с ошибками пациентов, которые принимают подобные симптомы за COVID-19.

Ученые отмечают, что зимой жалоб на проблемы с желудочно-кишечным трактом стало больше. Людям напомнили о необходимости регулярно мыть руки и придерживаться здорового питания, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

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