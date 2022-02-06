Биолог: коронавирус отнимает 10 лет жизни у непривитых

Биолог: коронавирус отнимает 10 лет жизни у непривитых
Именно ускоренное строение приводит к высокой смертности среди пожилых людей. Фото: pexels

Перенесенный коронавирус приводит к ускоренному старению организма. Непривитые после болезни теряют 10 лет жизни.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев рассказал радио Sputnik, что организм непривитого пациента, заболевшего COVID-19, за 10 дней испытывает нагрузку, сравнимую с той, которая распределяется на 10 лет.

Как отмечает ученый, именно ускоренное строение становится фактором высокой смертности среди пожилых людей: они теряют возможность прожить следующие 10 лет.

Биолог допустил, что подобное старение в быстрых темпах обратимо. «В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — заявил Скулачев.

Он отметил, что у привитых этот процесс менее выражен из-за более легкой формы заболевания.

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