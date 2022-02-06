В воскресенье на Ораниенбаумском проспекте вспыхнула однушка

В воскресенье на Ораниенбаумском проспекте вспыхнула однушка
В воскресенье на Ораниенбаумском проспекте вспыхнула однушка. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе Северной столице пожар разгорелся в однокомнатной квартире на Ораниенбаумском проспекте, 37, корпус 1.

Пламя вспыхнуло быстро, а вот тушат его, вероятно, до сих пор. Благодаря работе спасателей огонь удалось локализовать менее, чем за 30 минут.

Причины пожара устанавливаются, но по предварительным данным в инциденте никто не пострадал. Все произошло около 13:04. Тогда в экстренные службы поступило сообщение, что горит однокомнатная квартира, и необходима срочная помощь.

Спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава выехали на место возгорания. По прибытию удалось установить, что огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

Пожар удалось уменьшить в 13:25. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе Ленинградской области в субботу, 5 февраля, произошел квартирный пожар. Спасателям удалось спасти 15 человек.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть Петродворцовый район пожар


 

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