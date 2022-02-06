Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Чарльза получила титул следующей королевы

Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Чарльза получила титул следующей королевы
Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Чарльза получила титул королевы-консорта. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева Елизавета II считает, что супруга наследника британского престола принца Чарльза Камилла должна стать королевой-консорта, а не принцессой, как предполагалась ранее.

Новый титул Камилла получит в случае восшествия на престол принца Чарльза. В послании Букингемского дворца, приуроченного к 70-летию восшествия Елизаветы II на престол, сказано, что сама британская королева изъявила желание в более высоком титуле для жены принца.

Королева Елизавета II взошла на престол 70 лет назад после кончины её отца короля Георга II, сейчас ей уже 95 лет. На настоящий момент её главным наследником является старший сын 73-летний принц Чарльз. Елизавета II выразила надежду, что когда придет время и ее сын взойдет на престол, то граждане окажут ему такую же поддержку, как оказали самой королеве.

«Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», — отметила Елизавета II в своем обращении.

При этом часть экспертов сомневаются в том, что принц Чарльз займет королевский престол. Есть опасения, что коронация принца станет концом британского Содружества наций. Большей чем Чарльз популярностью пользуется, как считают эксперты, следующий принц Уильям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что издание собрало пять самых известных фактов о британской королеве Елизавете II.

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