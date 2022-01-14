Все, что вы не знали о Елизавете II: 5 самых интересных фактов

Все, что вы не знали о Елизавете II: 5 самых интересных фактов
Елизавета II. Фото: скриншот Instagram

Мы части читаем новости про британскую королеву, видим ее на фото и, кажется, много о ней знаем. Проверим, так ли это на сам деле.

Представляем пять самых интересных фактов о Елизавете II:

Елизавета II. Фото: скриншот Instagram

У нее есть прозвища

Известно о двух прозвищах, которые дали королеве ее близкие. Ее прозвали Лилибет: в детстве она не могла произнести свое имя, в семье ее стали называть именно так. Король Георг VI говорил о дочерях: «Лилибет — моя гордость, Маргарет — моя радость! Еще одно прозвище — Cabbage (Капустка): оказалось, что так называет жену принц Филипп.

Королева Елизавета II с супругом. Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Королева проходила военную службу

Елизавета оказалась первым человеком в королевской семье, служившим в вооруженных силах. В 1945 году она присоединилась к Вспомогательной территориальной службе — это женское подразделение британской армии во время Второй мировой войны. Принцесса Елизавета, которая на тот момент не достигла и двадцати лет, служила в качестве водителя грузовика. Удивительно, но это факт.

С будущим мужем она познакомилась в детстве

Елизавета встретила своего будущего мужа, когда ей было восемь лет. Они познакомились на свадьбе греческой принцессы Марины.

Королева Елизавета II похоронила супруга весной 2021 года. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Она только один раз приезжала в Россию

Елизавета II посетила Россию в 1994 году, и это был первый ее официальный визит в нашу страну за всю историю двусторонних отношений, ведущих отсчет с 1553 года.

Тогдашний президент Борис Ельцин сопровождал королеву при посещении Большого театра, осмотре достопримечательностей столице, на мероприятиях в Петербурге.

Ранее Ее Величество несколько раз приглашали посетить Советский Союз — первый раз в 60-е годы, потом в 1988 году, — однако она не хотела приезжать в страну, где расстреляли Николая II с семьей.

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

У нее было более 30 собак

У королевы больше 30 собак, причем все породы корги, в которых, как известно, Елизавета II просто души не чает. Ее с детсва окуржали собаки эти пород. Королева знала почти всех английских заводчиков, она лично приезжала в питомники и сама выбирала для своих питомцев пару.

Отметим, что Ее Величеству часто дарят животных, часто экзотических. За время своего правления Елизавета II получала в подарок слонов, коров, лошадей, крокодилов, кенгуру и ягуаров. Королева часто передает подаренных зверюшек Лондонскому зоопарку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизавета II приняла участие в крещении правнуков в Виндзоре.

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