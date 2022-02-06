Елизавета II отмечает свой «платиновый» юбилей со дня восшествия на престол тортом и ландышами

Королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 70-летия со дня восшествия на престол, она стала первым британским монархом, который отмечает свои 70 лет на престоле.

Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года. Целых 70 лет прошло с того торжественного дня. В честь этого уже в минувшую субботу королевская особа устроила в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок прием. Мероприятие было подготовлено для членов местного сообщества и волонтерских групп.

После того, как встреча была окончена, королева Елизавета вместе с собравшимися гостями разрезала уникальный торт. Это лакомство было создано специально в честь праздника: на нем была представлена эмблема платинового юбилея. Кроме того Елизавета II получила букет с цветами, в который были включены ландыши, которые также присутствовали на ее коронации.

Торжественное масштабное празднование юбилея перенесли на лето в связи с не очень хорошей погодой в феврале. Интересно то, что официальные дни рождения всех британских монархов аналогично празднуются в теплый период, вне зависимости от реальной даты и времени года.

В течение всего 2022 года в рамках празднования юбилея по всей стране будет проходить множество мероприятий, приуроченных к этому событию. Кульминацией станут расширенные праздничные выходные со 2 по 5 июня. В эти дни по всей Великобритании и в странах Содружества пройдут праздничные мероприятия.

В честь 70-летия королевы на престоле Королевская почта Великобритании занялась выпуском марок, которые посвящены Елизавете II. В свою очередь Королевский монетный двор выпустил памятные монеты.

Еще тогда принцесса Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года, тогда, когда скончался ее отец — король Георг Шестой. Она не была рождена для трона, потому что была дочерью младшего сына короля Георга V принца Йоркского, и третьей в очереди на престол. Но благодаря череде судьбоносных событий историй изменила свой ход. В 1936 году, когда скончался дед Елизаветы, королем стал его старший сын Эдуард VIII, однако он отказался от британского трона ради женитьбы. Королевский титул перешел к отцу Елизаветы Георгу VI. После этого семья переехала из Кенсингтона в Букингемский дворец, и Елизавета II стала наследницей престола.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Елизавета II считает, что жена наследника британского престола принца Чарльза Камилла должна стать королевой-консорта.