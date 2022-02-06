Герцог Сассекский поразил поклонниц своей новой прической на саммите стартапа BetterUp

Герцог Сассекский поразил поклонниц своей новой прической на саммите стартапа BetterUp
Герцог Сассекский поразил поклонниц своей новой прической на саммите стартапа BetterUp. Фото: скриншот BetterUp

Принц Гарри принял участие в виртуальном саммите стартапа BetterUp, нацеленном на решение проблем в области психического здоровья. Поклонников привлек новый имидж герцога Сассекского, особенного его новая прическа.

Смена имиджа 37-летнего принца Гарри взбудоражила зрителей саммита даже, похоже, больше, чем поднятые на нем темы. Мужчина вел выступление в прямом эфире из своего дома в Калифорнии, одетый в черный кардиган. Ролик и комментарии о внешнем виде принца появились на платформе BetterUp.

Произнося речь, принц Гарри уделял внимание вопросам ментального благополучия, но все внимание было приковано к тому, как он выглядит. Некоторые в комментариях отметили, что видно: мужчина занимается спортом. Другие восклицали, что новая стрижка герцога буквально сводит с ума. Были и те, кто заявил, что Калифорния пошла ему на пользу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 70-летия со дня восшествия на престол, она стала первым британским монархом, который отмечает свой платиновый юбилей на престоле.

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