Герцог Сассекский поразил поклонниц своей новой прической на саммите стартапа BetterUp

Принц Гарри принял участие в виртуальном саммите стартапа BetterUp, нацеленном на решение проблем в области психического здоровья. Поклонников привлек новый имидж герцога Сассекского, особенного его новая прическа.

Смена имиджа 37-летнего принца Гарри взбудоражила зрителей саммита даже, похоже, больше, чем поднятые на нем темы. Мужчина вел выступление в прямом эфире из своего дома в Калифорнии, одетый в черный кардиган. Ролик и комментарии о внешнем виде принца появились на платформе BetterUp.

Произнося речь, принц Гарри уделял внимание вопросам ментального благополучия, но все внимание было приковано к тому, как он выглядит. Некоторые в комментариях отметили, что видно: мужчина занимается спортом. Другие восклицали, что новая стрижка герцога буквально сводит с ума. Были и те, кто заявил, что Калифорния пошла ему на пользу.

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