Лукашенко напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника

Президент России Владимир Путин обещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, но до сих пор этого не сделал. Об этом рассказал сам президент Белоруссии.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в Советской армии.

«До сих пор не присвоил», — признался глава Белоруссии в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он также напомнил, что по закону, звания полковника и генерала присваивается только указом президента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирусную инфекцию дважды. Второй раз политик подхватил омикрон-штамм. Он объяснил, что о болезни стало известно в самом конце, когда был сделан ПЦР-тест.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.