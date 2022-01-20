Александр Лукашенко перенес омикрон «на ногах»

Александр Лукашенко перенес омикрон «на ногах»
Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию дважды. Второй раз политик подхватил омикрон-штамм.

Об этом Лукашенко заявил, выступая на встрече с делегацией Тувы. Опубликовал видео Telegram-канал «Пул Первого».

По словам лидера Белоруссии, он перенес инфекцию «на ногах».

«Замечаем, что этот омикрон — совершенно другой вирус, если он вирус. Потому что я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел», — признался Александр Лукашенко.

Президент объяснил, что о болезни стало известно в самом конце, когда был сделан ПЦР-тест. Напомним, что глава Белоруссии бессимптомно перенес COVID-19 в июле 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм очень опасен для детей от двух до пяти лет. После поражения этой разновидностью вируса у маленьких пациентов впервые начал появляться бронхиолит, который требует госпитализации.

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