Ежегодно по 27 000 рублей: ПФР принимает заявления на новую выплату

Ежегодно по 27 000 рублей: ПФР принимает заявления на новую выплату
Деньги смогут получить родитель, опекун или попечитель ребенка военнослужащего. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд России открыл прием заявлений от граждан на новую выплату, которая будет выдаваться раз в год. Но получить ее смогут не все.

Ежегодная выплата от ПФР полагается родителям, которые хотят отправить детей на оздоровительный отдых. Деньги смогут получить родитель, опекун или попечитель ребенка военнослужащего. В последнем случае пособие выдадут, если отец ребенка погиб при исполнении обязанностей, либо скончался из-за военной травмы после увольнения, сообщает Primpress.

Размер пособия составляет 27 225 рублей. Важно отметить, что выплата предоставляется только на учеников общеобразовательных школ.

Для получения новой выплаты нужно обратиться в ПФР или МФЦ с заявлением и подтверждающими документами. Решение о выплате примут в течение пяти дней, а затем еще пять дней потребуется на перечисление денег.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объявили о разовой выплате в 6 тысяч с апреля.

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